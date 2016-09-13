Два бразильских легионера "Шахтера" и "Динамо" хотят играть за сборную Украины

Спортивный директор сборных Украины Евгений Красников заявил, что нападающий киеского "Динамо" Жуниор Мораес и вингер "Шахтера" Марлос хотят играть в составе сборной Украины, сообщает Sportarena со сылкой на телеканал "Футбол 1".

«Все зависит от Марлоса и Мораеса, захотят ли они принять гражданство. Это только их желание, а уговаривать и предлагать никто не будет. Если есть желание, как в свое время у Девича, они примут гражданство, а решение о приглашении их в сборную будет принимать главный тренер», — отметил Красников.

«Они не против играть за сборную Украины. Я общался с Марлосом, но есть сложности со сменой гражданства, ведь человек фактически меняет для себя родину. Понятно, что за много лет Украина стала для них второй родиной, но все равно они пока граждане другого государства, и это решение должны принять сами», добавил спортдиректор.

Ранее о возможности натурализации бразильцев заявлял глава комитета национальных сборных страны Мирон Маркевич.

Марлос перебрался в "Металлист" в 2012 году, провел в составе харьковчан два сезона, после чего перешел в донецкий "Шахтер", где выступает доныне. Всего за это время бразилец сыграл 104 матча в украинской Премьер-лиге, забив 23 гола.

Что касается Мораеса, то он переехал в Украину летом 2011 года, перейдя в донецкий Металлург из "Глории" (Быстрица). Летом 2015 года Мораес усилил состав "Динамо". За это время 29-летний форвард забил 46 голов в 90 матчах украинской Премьер-лиги.

Помимо Марлоса и Мораеса Украина хотела натурализовать другого хавбека "Шахтера" Тайсона, но неделю назад он дебютировал за сборную Бразилии, что исключает вероятность его выступлений за желто-синих.