Букмекерские конторы считают "Наполи" фаворитом в матче с "Динамо"

Крупнейшие букмекерские конторы мира назвали итальянский "Наполи" фаворитом в матче 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА против киевского "Динамо", сообщает специализированный сайт Betexplorer.

Портал собрал данные 26 крупнейший контор мира, где гостевая команда матча в Киеве имеет небольшое преимущество.

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Средний коэффициент ставки на победу "Динамо" составляет 3,15 к 1, на ничью - 3,29 к 1, а вот на "Наполи" - 2,35 к 1.

Как сообщал УНИАН, игра 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Динамо" - "Наполи" состоится на столичном НСК "Олимпийский" во вторник, 13 сентября. Начало игры в 21.45.