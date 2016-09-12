Тренер "Наполи": "Динамо" реально претендует на выход в плей-офф Лиги чемпионов"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри считает, что матч его команды против киевского "Динамо" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов будет очень сложным. Об этом он сказал на предматчевой пресс-конференции, сообщает Sport Arena.

Читайте такжеРебров о старте "Динамо" в Лиге чемпионов: "Будем играть с "Наполи" в свой футбол""Я не волнуюсь. Мы прекрасно знаем эту команду и, в первую очередь, "Динамо" известно своей игрой на атаку. Это выделяет "Динамо" в этой группе, и они реально претендуют на выход в следующий этап. Киевляне хорошо подготовлены физически и нас ждет изнурительный поединок. Матч обещает быть очень сложным", — считает Сарри.

"Лига чемпионов — новый этап для меня, для команды. Но я не считаю это потолком, мы стремимся добиться большего", - добавил специалист.

Напомним, матч между "Динамо" и "Наполи" состоится завтра на НСК "Олимпийский". Начало встречи - 21:45.