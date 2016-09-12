Ребров о старте "Динамо" в Лиге чемпионов: "Будем играть с "Наполи" в свой футбол"

Ребров планирует сыграть с "Наполи" в сбалансированный футбол / УНИАН

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров дал пресс-конференцию перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Наполи", отметив, что команда намерена сыграть сбалансированно в атаке и в обороне, сообщает Спортарена.

В розыгрыше Лиги Европы-2014/15 Днепр Мирона Маркевича встречался с Наполи на стадии полуфинала турнира. Тогда украинская команда обыграла итальянскую со счетом 2:1 по сумме двух встреч.

«Советовался ли с Маркевичем? Мы не связывались с Маркевичем, сейчас "Наполи" — совсем другая команда. Я был тогда на игре с "Днепром" и не мог понять, на что "Наполи" рассчитывало. Они контролировали мяч, но не создавали моментов. Сейчас это совсем другой коллектив», — сказал Ребров.

Парагваец Гонсалес поздно прибыл из расположения своей национальной сборной, из-за чего не играл в пятницу в матче 7-го тура чемпионата Украины с "Шахтером" (1:1), однако с "Наполи", судя по всему, играть сможет. "Шанс выйти на поле есть у всех. Кто будет сильнее, тот сыграет. У нас есть и молодые игроки».

Во встрече с "Шахтером" получил повреждение правый защитник киевлян Силва, который будет восстанавливаться около двух недель. «Данило Силва получил травму. Говоря о команде в целом важно было восстановиться после "Шахтера". Была усталость, и я надеюсь, что полный стадион ее снимет. Все остальные в строю», - подчеркнул Ребров.

«Нужно найти баланс, а не говорить сейчас, что мы действуем от обороны или играем в атакующий футбол. То, что было во втором тайме с Шахтером, не удовлетворило никого. Мы знаем свои проблемы, мы разобрали все. Мы играем дома и должны показать свой футбол», - продолжил тренер.

«После "Шахтера" у нас был серьезный разговор с ребятами, мы все обсудили. Мы действительно не можем защищаться весь второй тайм. Поэтому, надеюсь, мы сумеем исправить ошибки к следующему матчу. Надеюсь, полный стадион поможет нам быть настоящей командой в атаке и в обороне», - подытожил тренер.

Как сообщал УНИАН, между "Динамо" и "Наполи" состоится во вторник, 13 сентября, на НСК "Олимпийский". Начало игры в 21.45.

Кроме итальянского клуба на групповом этапе ЛЧ киевляне встретятся с португальской "Бенфикой" и турецким "Бешикташем".