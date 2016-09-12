Во время матча Кубка Франции умер экс-футболист сборной Буркина-Фасо

17:53, 12 сентября 2016
Футбол
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У 34-летнего игрока случился сердечный приступ.

Дерме умер во время футбольного матча / 101greatgoals.com

Футболист клуба "Бигулья" Бен Идрисса Дерме умер во время матча Кубка Франции по футболу, сообщает BBC.

Во втором тайме встречи у африканца случился сердечный приступ. Врачи пытались спасти его жизнь прямо на поле, но сделать это им не удалось.

Ранее Дерме ранее играл за тираспольский "Шериф", клубы из Буркино-Фасо и Франции. Клуб "Бигулья" выступает в шестом французском дивизионе.

За сборную Буркина-Фасо футболист провел четыре матча.

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