Во время матча Кубка Франции умер экс-футболист сборной Буркина-Фасо

Футболист клуба "Бигулья" Бен Идрисса Дерме умер во время матча Кубка Франции по футболу, сообщает BBC.

Во втором тайме встречи у африканца случился сердечный приступ. Врачи пытались спасти его жизнь прямо на поле, но сделать это им не удалось.

Ранее Дерме ранее играл за тираспольский "Шериф", клубы из Буркино-Фасо и Франции. Клуб "Бигулья" выступает в шестом французском дивизионе.

За сборную Буркина-Фасо футболист провел четыре матча.