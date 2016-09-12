Ярмоленко: "Днепр" в прошлом году показал, как можно побеждать "Наполи"
Лидер киевского "Динамо" поделился ожиданиями от первого матча в новом сезоне Лиги чемпионов.
Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал, что украинская команда готовится к своей первой игре в новом сезоне Лиги чемпионов против "Наполи" как к обычному поединку. Слова футболиста приводит официальный сайт "Динамо".
"Готовимся к "Наполи", как к обычной игре, ничего особенного. Но, уверен, ажиотаж будет большой, все же Лига чемпионов. Конечно, хочется выступить как можно лучше", - сказал Ярмоленко.
Читайте такжеРебров: "Не собираемся подстраиваться под футбол "Наполи""Наш тренерский штаб всегда подробно изучает наших соперников и обязательно укажет нам как на сильные, так и на слабые стороны "Наполи". Тренеры все нам разложат по полочкам, самое главное, чтобы мы грамотно использовали тренерские советы на поле", - добавил футболист.
Ярмоленко также напомнил, как "Днепр" победил "Наполи" по итогам двух матчей полуфинала Лиги Европы 2014/15.
"Конечно, я смотрел несколько игр "Наполи", видел, что эта команда любит контролировать мяч, имеет хорошую линию атаки. Это сбалансированная команда. Но "Днепр" в прошлом году уже показал, как можно их побеждать. Считаю, это хороший пример для нас", - сказал полузащитник.
Напомним, матч между "Динамо" и "Наполи" состоится 13 сентября на НСК "Олимпийский". Начало встречи - 21:45.