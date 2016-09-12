Ребров: "Не собираемся подстраиваться под футбол "Наполи"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров заявил, что его команда в первом матче группового турнира Лиги чемпионов против "Наполи" будет играть на победу. Об этом он сказал в интервью газете "Команда", передает "Футбол 24".

"В любом случае, мы не собираемся полностью подстраиваться под их футбол. Думаем о своей игре. Не стоит также забывать, что в первых турах итальянского чемпионата у "Наполи" не было соперников, которые могли бы навязать ему встречный футбол. Неаполитанцы постоянно работали с мячом, вели позиционное наступление. Все их соперники закрывались и пытались играть на контратаках. Даже "Милан", который уступил со счетом 2:4.

Читайте такжеКиевское "Динамо" перед стартом в Лиге чемпионов осталось без основного защитникаМы никогда не играли и не будем играть на ничью. Важно быть на поле командой, отдать все силы и понимать, за счет чего ты можешь реализовать все свои лучшие качества. Я об этом говорю постоянно.

Результат может быть любым, но нужно сыграть так, чтобы не было стыдно ни перед собой, ни перед болельщиками. Уверен, что у нас будет потрясающая поддержка, и в этом наш безусловный козырь", – сказал Ребров.

Напомним, матч Лиги чемпионов между "Динамо" и "Наполи" состоится во вторник, 13 сентября. Начало игры – в 21:45.