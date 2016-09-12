ФФУ попросит УЕФА разрешить проводить международные матчи в Харькове

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко намерен добиться от УЕФА разрешения проводить международные футбольные матчи в Харькове. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Год назад совместными усилиями большой футбол вернулся в Одессу. Затем удалось возобновить и разрешение на проведение там международных матчей: сначала для сборных (в марте Украина – Кипр и в ноябре Украина – Финляндия), а вскоре и для наших команд, выступающих в еврокубках. Следующая наша задача – вернуть международный статус для Харькова! Как для сборных, так и на клубном уровне. Сейчас, накануне выборного конгресса УЕФА в Афинах понятно, что этот вопрос будет рассматривать уже новое руководство", — написал Павелко.

На данный момент матчи сборных Украины и еврокубков можно проводить в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, а также на нескольких небольших стадионах. При этом, Харьков из-за приближенности к зоне АТО пока что не имеет такого права.

Конгресс УЕФА в Афинах, где Харьков может получить разрешение на проведение международных матчей, начнется 14 сентября. Во время Конгресса будет избран новый глава организации на смену Мишеля Платини.

Как сообщал УНИАН, в течение нынешней недели Киев может быть объявлен хозяином финала Лиги чемпионов сезона 2017/18.