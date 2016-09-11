На следующей неделе Киев могут объявить хозяином финала Лиги чемпионов - СМИ
22:30, 11 сентября 2016Футбол
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НСК "Олимпийский" может принять решающий матч самого престижного футбольного турнира в сезоне 2017/18.
"Олимпийский" может принять финал ЛЧ-2018 / gameinside.ua
На следующей неделе Киев может быть объявлен в качестве города, который примет финал футбольной Лиги чемпионов в сезоне 2017/18. Об этом в эфире телеканала "2+2" заявил ведущий программы "ПроФутбол" Игорь Цыганык.
Напомним, в апреле вице-президент УЕФА Григорий Суркис заявлял, что у Киева есть высокие шансы принять финал ЛЧ.
Как сообщал УНИАН, Киев подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2017/18 еще 4 июля 2015 года. Это сделал глава ФФУ Андрей Павелко в ходе рабочего визита в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне.
Финал Лиги чемпионов сезона 2016/17 пройдет на стадионе "Миллениум" в Кардиффе.
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