На следующей неделе Киев могут объявить хозяином финала Лиги чемпионов - СМИ

На следующей неделе Киев может быть объявлен в качестве города, который примет финал футбольной Лиги чемпионов в сезоне 2017/18. Об этом в эфире телеканала "2+2" заявил ведущий программы "ПроФутбол" Игорь Цыганык.

Напомним, в апреле вице-президент УЕФА Григорий Суркис заявлял, что у Киева есть высокие шансы принять финал ЛЧ.

Как сообщал УНИАН, Киев подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2017/18 еще 4 июля 2015 года. Это сделал глава ФФУ Андрей Павелко в ходе рабочего визита в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне.

Финал Лиги чемпионов сезона 2016/17 пройдет на стадионе "Миллениум" в Кардиффе.