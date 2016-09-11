УПЛ. "Днепр" потерпел разгромное поражение от "Олимпика"
Хет-трик Андрея Богданова позволил донецкой команде прорваться в верхнюю шестерку чемпионата.
Донецкий "Олимпик" в домашнем матче 7-го тура украинской Премьер-лиги, который состоялся в Сумах на стадионе "Юбилейный", победил "Днепр" со счетом 3:0.
Все голы в матче забил полузащитник донетчан Андрей Богданов, который лишь в августе перешел в эту команду из луцкой "Волыни".
На 18-й минуте он забил гол прямым ударом с углового, а спустя три минуты реализовал штрафной удар. Отметим, что в обоих случаях грубые ошибки допускал вратарь "Днепра" Денис Шелихов.
Третий гол Богданов забил на 50-й минуте сильным ударом издали. Здесь вновь не обошлось без невезения Шелихова - мяч залетел в ворота, попав сначала в перекладину, а потом в спину вратаря гостей.
Таким образом, после этого матча "Олимпик" поднялся на шестое место в турнирной таблице, опередив "Днепр" и "Александрию". "Днепр" занимает восьмое место в чемпионате.
Олимпик (Донецк) - Днепр - 3:0 (2:0)
Голы: Богданов (10, 20, 50)
Ол: Махарадзе, Олейник, Петров, Барановский, Немчанинов, Доронин, Богданов (Хомутов, 78), Танчик (Гринь, 63), Поступаленко, Шестаков (Гошкодеря, 71), Лысенко
Дн: Шелихов, Адамюк, Сваток, Чеберячко, Влад, Кравченко (Близниченко, 31), Политыло (Назаренко, 74), Ротань, Вакулко, Довбик, Баланюк (Бохашвили, 53)
Предупреждение: Богданов – Адамюк, Бохашвили.