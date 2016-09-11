Экс-форвард "Динамо" Кравец отметился голом в дебютном матче за "Гранаду"

Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец отметился голом в своем дебютном матче в чемпионате испанской Ла Лиги, где его "Гранада" принимала "Эйбар".

Читайте такжеФорвард "Динамо" Кравец перешел в испанскую "Гранаду"Кравец, получивший в новой команде 24-й номер, вышел на футбольное поле сразу после перерыва при счете 0:1 в пользу "Эйбара", заменив центрального полузащитника Уче Агбо.

Украинцу принять непосредственное участие в нескольких атаках своей команды, а на 75-й минуте он сделал счет 1:1, удачно сыграв на добивании. В оставшееся время обе команды постарались вырвать победу, и на четвертой добавленной минуте это удалось сделать "Эйбару", гол которого установил окончательный счет встречи - 1:2.

Отметим, что после трех туров "Гранада" имеет в активе одно очко и находится на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

Как сообщал УНИАН, сегодня в составе "Бетиса" в чемпионате Испании дебютировал украинский форвард Роман Зозуля.