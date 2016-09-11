АПЛ. "Челси" позволил "Манчестер Сити" стать единоличным лидером чемпионата

Лондонский "Челси" не смог обыграть "Суонси" в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе "Челси" дублем отметился Диего Коста. На 18-й минуте он забил первый мяч в игре, а на 81-й установил окончательный счет. В составе "Суонси" в течение трех минут голами отметились Гильфи Сигурдссон и Лерой Фер.

Суонси - Челси - 2:2 (0:1)

Голы: Сигурдссон (59, с пенальти), Фер (62) - Диего Коста (18, 81).

Ничья в этой встречи позволила "Манчестер Сити" стать единоличным лидером Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы, которая вчера обыграла "Манчестер Юнайтед", имеет в активе максимально возможные 12 очков.

На втором месте идет "Челси" с 10 очками. Кроме того, завтра в случае успеха в гостевой игре с "Сандерлендом" догнать лондонцев может "Эвертон".