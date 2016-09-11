Зозуля дебютировал в чемпионате Испании с победы над "Валенсией"

Украинский форвард Роман Зозуля дебютировал за "Бетис" в чемпионате испанской Ла Лиги и помог своей команды на выезде обыграть "Валенсию" со счетом 3:2.

Зозуля появился на поле на 82-й минуте встречи, заменив при счете 2:2 Алекса Алегри.

На второй добавленной минуте именно на Зозулю делал прострел с фланга итальянский защитник "Бетиса" Кристиано Пиччини. Однако украинец в Читайте такжеЗозуля после перехода в "Бетис" написал прощальное письмо болельщикам "Днепра"борьбе с соперником упал в штрафной площадке "Валенсии", а первым к мячу подоспел его партнер 35-летний Рубен Кастро и отправил мяч в сетку ворот хозяев.

Отметим, что сегодня в чемпионате Испании может дебютировать еще один украинец Артем Кравец, который попал в заявку "Гранады" на матч с "Эйбаром".

Как сообщал УНИАН, экс-полузащитник "Севильи" Евгений Коноплянка в своем первом матче за немецкий "Шальке" проиграл "Баварии" со счетом 0:2.