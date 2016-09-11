УПЛ. "Черноморец" победил "Александрию" и взобрался на пятое место

Одесский "Черноморец" одержал четвертую победу подряд в чемпионате Премьер-лиги, обыграв в 7-м туре "Александрию" со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре был забит на 57-й минуте, когда после прострела с фланга Владислава Калитвинцева защитник гостей Андрей Гитченко срезал мяч в свои ворота.

Отметим, что после пропущенного гола "Александрия" практически не имела возможностей сравнять счет во встрече. Таким образом, оборона "Черноморца" уже четвертый раз подряд оставила собственные ворота в неприкосновенности.

Победа позволила "Черноморцу" набрать 12 очков и вместе с полтавской "Ворсклой" взобраться на четвертое место в турнирной таблице. "Александрия" осталась на шестом месте, но уже сегодня может выпусть из Топ-6 после игры "Днепр" - "Олимпик".

Черноморец — Александрия - 1:0 (0:0)

Гол: Гитченко (57, в свои ворота)

Ч: Боровик, Данченко, Хочолава, Мартыненко, Люлька, Смирнов, Филимонов (Кабаев, 67), Калитвинцев, Ковалец, Татарков (Сильвио, 85), Коркишко (Барилко, 83)

Ал: Новак, Микицей, Гитченко, Шендрик, Цуриков, Банада (Мягков, 60), Запорожан, Старенький (Яремчук, 90), Грицук, Чорний (Полярус, 60), Пономарь

Предупреждения: Хочолава, Филимонов — Шендрик, Микицей, Грицук.