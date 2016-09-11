УПЛ. Кропивницкая "Зирка" выиграла первый матч в сезоне

Кропивницкая "Зирка" победила львовские "Карпаты" в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 81-й минуте матча после того, как один из защитников львовян сыграл рукой в своей штрафной площадке, а арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал новичок "Зирки" Артем Фаворов, который в минувшем сезоне стал лучшим игроком Первой лиги в составе киевской команды "Оболонь-Бровар".

После забитого гола "Зирка" была ближе к тому, чтобы забить второй мяч, чем "Карпаты" - сравнять счет. В частности, хороший момент не реализовал форвард хозяев Алексей Чичиков.

Эта победа стала первой для "Зирки" в украинской Премьер-лиги. Теперь в активе команды Дарио Друди 4 очка в турнирной таблице, которые позволили ей догнать луцкую "Волынь".

"Карпаты" по-прежнему занимают последнее место в турнирной таблице, имея -2 очка.

Зирка (Кропивницкий) — Карпаты (Львов) - 1:0 (0:0)

Голы: Фаворов (81, с пенальти)

З: Паст, Баенко, Перейра, Ковалев, Бацула, Экиса, Загальский, Зубков (Фаворов, 60), Чичиков, Щедрый (Попов, 90+2), Ситало (Мойя, 68);

К: Пидкивка, Ксенз (Богач, 67), Лобай, Нестеров, Костевич, Новотрясов, Чачуа (Рудыка, 84), Грысьо (Кравец, 46), Мирошниченко, Худобяк, Бланко-Лещук;

Предупреждения: Зубков, Баенко — Ксенз, Нестеров, Костевич, Новотрясов, Пидкивка;

Удален: Новострясов (90+7).