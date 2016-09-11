Премьер-лига. Черноморец - Александрия: онлайн-трансляция (видео)

Сегодня в матче 7-го тура украинской футбольной Премьер-лиги одесский Черноморец" принимает на родном стадионе "Александрию".

Оба клуба в первых шести турах набрали по девять очков и располагаются на пятом и шестом месте в турнирной таблице. Соответственно, победа какой-либо из команд позволит ей закрепиться в верхней шестерке, а поражение, вероятно, заставит опуститься на несколько позиций ниже, ведь на попадание в Топ-6 также претендуют "Днепр" и донецкий "Олимпик", которые сегодня играют между собой.

Отметим, что команды свою лучшую форму набрали именно в последних турах.

"Черноморец" проиграл первые три игры чемпионата, но после этого взял три победы подряд - дома над "Олимпиком" (3:0) и на выезде над кропивницкой "Зиркой" (1:0) и луцкой "Волынью" (1:0).

"Александрия" в первых матчах сезона также буксовала, но делала это во встречах с априори более сильными командами. В чемпионате команда Владимира Шарана уступила "Динамо", "Шахтеру", "Заре", а также вылетела из Лиги Европы от хорватского "Хайдука". Зато в остальных матчах александрийцы взяли 100% очков - еще в конце июля они победили "Ворсклу" (3:2), а в последних двух встречах оказались сильнее "Олимпика" (2:0) и "Зирки" (4:0).

Букмекеры считают шансы команд примерно равными, но небольшое преимущество отдают "Александрии". На победу гостей можно поставить с коэффициентом до 2,68, а на "Черноморец" - до 3,15. Ничья оценивается с коэффициентом 3,20.

Матч "Черноморец" - "Александрия" начнется в Одессе в 17:00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".