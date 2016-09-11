Киевское "Динамо" перед стартом в Лиге чемпионов осталось без основного защитника

В первом матче группового турнира Лиги чемпионов против итальянского "Наполи" киевское "Динамо" не сможет рассчитывать на своего основного правого защитника Данило Силву, сообщает Sport Arena, ссылаясь на информацию телеканала "Футбол 1".

Бразилец травмировался в матче чемпионата Украины против донецкого "Шахтера". На 25-й минуте главный тренер "Динамо" Сергей Ребров был вынужден снимать его с игры, выпустив Николая Морозюка.

Медобследование показало, что Данило Силва повредил заднюю поверхность бедра.

На восстановление бразильскому защитнику понадобится от семи до десяти дней. Таким образом, он, скорее всего, пропустит также матч 8-го тура украинской Премьер-лиги против луганской "Зари", который состоится 18 сентября.

Напомним, матч "Динамо" — "Наполи" состоится в Киеве во вторник, 13 сентября.