Капитан "Шахтера" Срна не сыграет в матче Лиги Европы с "Коньяспором"

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна пропустит первый матч "горняков" в групповом раунде Лиги Европы против "Коньяспора", сообщает football.ua, ссылаясь на информацию телеканала "Футбол 1".

Хорватский защитник получил травму в прошедшем матче чемпионата Украины против киевского "Динамо", когда против него дважды подряд за две минуты грубо сыграл полузащитник Валерий Федорчук. В результате, на 66-й минуте Срна не смог продолжить поединок.

После матча капитану "Шахтера" диагностировали разрыв приводящей мышцы бедра. Это исключает возможность его выхода на поле в матче против "Коньяспора", который состоится в ближайший четверг, 15 сентября.

Как сообщал УНИАН, матч между "Шахтером" и "Динамо" завершился со счетом 1:1.