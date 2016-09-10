"Ливерпуль" разгромил действующего чемпиона Англии "Лестер"

В Ливерпуле завершился последний матч субботней программы 4-го тура чемпионата английской Премьер-лиги, в котором "Ливерпуль" принимал действующего чемпиона Англии "Лестер" и выиграл со счетом 4:1.

Судьба матча была решена в первом тайме.

Хозяева активно начали игру и уже на 12-й минуте счет открыл Роберто Фирминьо. После этого "красные" продолжали наращивать свой перевес и на 31-й минуте Садио Мане удвоил перевес своей команды. Правда, перед перерывом, на 37-й минуте Джейми Варди сократил пеервес хозяев поля до минимального - 2:1.

Впрочем, интриги у матча не получилось. Во втором тайме хозяева поля продлжали владеть преимуществом и забили еще два гола. на 55-й минуте отличился Адам Лаллана, а на 89-й - Роберто Фирминьо.

Среди других результатов стоит отметить победу "Арсенала" над "Саутгемптоном" со счетом 2:1 (решающий гол "канониры" забили в добавленное время, на 90+4 минуте) и разгром, который игроки "Тоттенхема" в гостях учинили "Сток Сити" - 0:4.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в дерби двух команд из Манчестера "Сити" выиграл у "Юнайтед" со счетом 2:1.

В турнирной таблице у "Манчестер Сити" 12 очков, "Челси" и МЮ - по 9, "Тоттенхем" - 8, "Ливерпуля" и "Арсенала" - по 7.

4-й тур АПЛ завершится двумя матчами в воскресенье и понедельник.