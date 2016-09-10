"Заря" не смогла обыграть "Сталь" и выйти на 2-е место в таблице УПЛ

В Запорожье завершился единственный матч сегодняшнего дня в украиснкой футбольной Премьер-лиге, в котором луганская "Заря" сыграла вничью со "Сталью" (Каменское) со счетом 2:2.

Луганчане спасли ничью в последние 10 минут матча, проигрывая по ходу игры с разницей в два гола.

Гости гораздо более активно проводили матч, и на 16-й минуте реализовали свое преимуществор в гол, который забил Кваме Карикари. Приняв мяч у штрафной Зари, Карикари выиграл борьбу у Чечера, вышел один на один и спокойно пробил мимо голкипера Шевченко точно в ворота.

После этого "Сталь" не только уверенно удерживала свой перевес, но и удвоила счет в середине второго тайма. Денис Васин подобрал мяч, подработал и пробил точно в дальний угол.

"Заря" сумела перехватити инициативу только в концовке игры, но этого времени хватило, чтобы сравнять счет. На 81-й минуте гол забил Желько Любенович. Егот партнер Караваев прострелил вдоль ворот, и сыгравший на опережение Любенович пробил без шансов для вратаря Панькива. А спустя две минуты, на 83-й, отличился Александр Караваев. После навеса Сивакова Караваев головой отправил мяч в ворота - 2:2.

Таким образом "Заря" (14 очков) не смогла догнать киевское "Динамо" (16) в турнирной таблице, оставшись на 3-м месте. У лидера чемпионата донецкого "Шахтера" 19 баллов.