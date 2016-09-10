"Манчестер Сити" обыграл "Юнайтед" в главном дерби английской Премьер-лиги

В Манчестере завершился центральный матч тура английской Премьер-лиги, в котором "Юнайтед" принимал в дерби "Сити" и проиграл со счетом 1:2.

Судьба матча была решена в первом тайме.

"Горожане" гораздо активнее начали матч и уже в середине первого тайма вели с преимуществом в два гола. Подопечные Хосепа Гвардиолы открыли счет на 15-й минуте когда провалились в центре обороны хозяева поля. Коларов со своей половины выполнил длинную передачу, после чего Ихеаначо головой сбросил мяч на ход де Брюйне, который легко убежал по центру и, выйдя на свидание с авратарем Де Хеа, точно пробил в нижний угол. А спустя 20 минут, на 35-й, отличился Келечи Ихеаначо. Де Брюйне справа ворвался в штрафную и пробил в дальнюю штангу, после чего Ихеаначо спокойно добил мяч в сетку.

Манкунианцы восстановили интригу в самой концовке первого тайма, когда на 42-й минуте гол забил Златан Ибрагимович. После длинного навеса Руни со штрафного ошибся на выходе вратарь Браво, выпустив мяч из рук, чего не простил Ибрагимович, ударом в касание отправив мяч в ворота.

Во втором тайме МЮ имел преимущество, но сравнять счет так и не смог.

Таким образом, "Сити" одержал 4-ю победу подряд в 4-х матчах чемпионата английской Премьер лиги сезона 2016/17 - 12 очков из 12 возможных. У "Юнайтед" это первое поражение в сезоне и у команды осталось 9 очков.