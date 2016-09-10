Премьер-лига, 7-й тур, "Заря" - "Сталь": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Запорожье проходит матч 7-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимает "Сталь" (Каменское).

Встречаются команды, которые занимают 3-е и 9-е места в турнирной таблице УПЛ.

"Заря" достаточно уверенно идет в нынешнем сезоне, одержав в 6 турах 4 победы при 1 ничьей и 1 поражении - 13 очков. И в случае победы в сегодняшнем матче, луганчане догонят в таблице киевское "Динамо". Киевляне ранее также потерпели одно поражение, а накануне сыграли вничью с донецким "Шахтером" в центральном матче тура.

Более того, в случае успеха луганчане выйдут на 2-е место в таблице, обогнав "Динамо" за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В свою очередь, у "Стали" 5 очков, но в случае победы она может существенно улучшить свое положение в борьбе за 7-9 места, обогнав донецкий "Олимпик" и сравнявшись по очкам с "Днепром". Другое, дело, что расчитывать даже на ничью в матче с "Зарей" гостям будет крайне непросто.

На котировках букмекерских контор "Заря" является фаворитом игры с большим преимуществом. На победу луганчан ставки принимаются из рассчета 1,55 к 1, на ничью - 3,6 к й, а на победу "Стали" - 6,06 к 1.

Матч "Заря" - "Сталь" начнется в Запорожье в 17.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".