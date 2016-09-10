FIFA выдвинула новые обвинения против Блаттера

Об этом сообщает Радио Свобода.

9 сентября комитет ФИФА по этике объявил, что Блаттер, а также бывший генеральный секретарь Жером Вальк и его экс-заместитель Маркус Каттнер выплатили себе 80 миллионов долларов в период с 2011 по 2015 год.

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Материалы об этом передали полиции Швейцарии, где в Цюрихе находится штаб-квартира организации.

В тот же день комитет сообщил, что оштрафовал на миллион долларов бывшего вице-президента FIFA Джеффри Уэбба за взятки, а также пожизненно отстранил его от футбола.

О новых подозрениях в отношении своих бывших руководителей в FIFA сообщили в начале июня.

В конце мае 2015 года в FIFA разгорелся крупный коррупционный скандал. В декабре того же года Блаттера, который был президентом федерации с 1998 года, обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном присвоении средств. Его отстранили от футбола на 8 лет.