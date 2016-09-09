Дебют Коноплянки: "Шальке" проиграл "Баварии"

Украинский легионер Евгений Коноплянка дебютировал в составе немецкого "Шальке" из Гельзенкирхена, который проиграл в матче Бундеслиги мюнхенской "Баварии" со счетом 0:2, сообщает официальный сайт лиги.

Судьба матча была решена в концовке игры.

Конплянка вышел на поле в стартовом составе и на 55-й минуте был заменен. Замена состоялась при счете 0:0.

А в концовке игры "Шальке" пропустил два гола. На 81-й минуте точный удар из-за пределов штрафной удался Роберту Левандовски. А уже в добавленное арбитром время, на 92-й минуте, Джошуа Киммих укрепил перевес своей команды.

Таким образом, "Бавария" одержала вторую победу в двух турах чемпионата Германии - 6 очков, а "Шальке" потерпел второе поражение подряд - 0.