"Шахтер" и "Динамо" завершили вничью центральный матч тура Премьер-лиги

В Харькове завершился центральный матч тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграли вничью со счетом 1:1.

Судьба матча была решена за 15 минут до финального свистка.

Киевляне активно начали игру и в середине первого тайма открыли счет. На 24-й минуте Срна в своей штрафной сбил Макаренко и Олег Гусев реализовал пенальти.

А во втором тайме номинальные хозяева поля арены в Харькове перехватили инициативу и на 75-й минуте сравняли счет. После навеса Бутко Дентиньо головой пробил и мяч от газона оказался в воротах - 1:1.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, горняки сохранили преимущество в 3 очка над киевлянами в турнирной таблице УПЛ - 19-ть очков против 16-ти у соперника.

Остальные матчи 7-го тура УПЛ состоятся 10-11 сентября.