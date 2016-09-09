"Шахтер" - "Динамо": стали известны стартовые составы команд

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон не попал в заявку команды на матч 7-го тура украинской Премьер-лиги против киевского "Динамо". Составы "Шахтера" и "Динамо" на матч опубликованы на официальном сайте УПЛ.

Тайсона в основном составе "горняков" заменил полузащитник Бернард, который восстановился после травмы.

В составе "Динамо" отметим возвращение на поле защитника Евгения Хачериди, который не выступал за сборную Украины из-за травмы. Также в основе вышли Олег Гусев и Евгений Макаренко, а вот Виторину Антунеш начнет игру со скамейки запасных.

Шахтер: Андрей Пятов, Дарио Срна, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Исмаили, Фред, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Бернард, Факундо Феррейра;

Запасные: Никита Шевченко, Богдан Бутко, Иван Ордец, Максим Малышев, Дентиньо, Веллингтон Нем, Эдуардо.

Динамо: Александр Шовковский, Данило Силва, Домагой Вида, Евгений Хачериди, Евгений Макаренко, Сергей Рыбалка, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Олег Гусев, Андрей Ярмоленко, Мораес;

Запасные: Артур Рудько, Виторину Антунеш, Александр Гладкий, Николай Морозюк, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Валерий Федорчук.

Как сообщал УНИАН, Тайсон задерживался с приездом в Украину после выступления за сборную Бразилии в отборочном турнире к чемпиоанту мира 2018 года.