На матче "Шахтер" - "Динамо" в Харькове будет аншлаг

На матч 7-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" - "Динамо", который состоится в Харькове, проданы все билеты, сообщается в официальном Twitter донецкого клуба.

Арена в Харькове вмещает 40200 зрителей. И все последние дни перед матчем процесс реализации билетов шел активными темпами.

Во вторник, 6 сентября, сообщалось о том, что продано свыше 20 тысяч билетов (половина вместимости стадиона). А на следующий день, 7 сентября, было раскуплено уже 30 тысяч билетов.

Центральный матч тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо" состоится в Харькове сегодня, 9 сентября. Начало игры в 21.00

УНИАН проведет онлайн-трансляцию игры.