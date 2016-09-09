На матче "Шахтер" - "Динамо" в Харькове будет аншлаг
16:31, 09 сентября 2016Футбол
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Все билеты на сегодняшнюю игру на стадионе "Металлист" уже проданы.
twitter.com/FCShakhtar
На матч 7-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" - "Динамо", который состоится в Харькове, проданы все билеты, сообщается в официальном Twitter донецкого клуба.
Арена в Харькове вмещает 40200 зрителей. И все последние дни перед матчем процесс реализации билетов шел активными темпами.
Во вторник, 6 сентября, сообщалось о том, что продано свыше 20 тысяч билетов (половина вместимости стадиона). А на следующий день, 7 сентября, было раскуплено уже 30 тысяч билетов.
Центральный матч тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо" состоится в Харькове сегодня, 9 сентября. Начало игры в 21.00
УНИАН проведет онлайн-трансляцию игры.
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