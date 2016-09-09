Премьер-лига, 7-й тур, "Шахтер" - "Динамо" - 1:1: онлайн-трансляция

Сегодня в Харькове состоится центральный матч 7-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо".

Встречаются лидеры чемпионата Украины - у "Шахтера" 18 очков и 1-е место в таблице, у "Динамо", соответственно, 15 баллов и 2-е место.

"Шахтер" добыл шесть побед в шести турах и возглавляет турнирную таблицу. Оформить единоличное лидерство "горнякам" помогла осечка "Динамо" в матче с полтавской "Ворсклой". Этот факт гарантирует сложнейший поединок и максимальный настрой соперников, каждый из которых постарается добыть положительный результат.

Центральный матч тура пройдет после паузы на встречи сборных. Большое значение будет иметь то, как быстро футболисты "Шахтера" и "Динамо" смогли восстановить силы и перестроиться на тренировочный ритм своих команд.

Команды провели 49 матчей в чемпионате страны. 17 побед – в активе "Шахтера", 19 – у "Динамо", 13 встреч завершились вничью. Разница мячей: 58–63 в пользу киевлян. На поле «горняков» состоялось 24 поединка (11 побед "Шахтера", 8 ничьих, 5 поражений). Разница мячей: 33–23 в пользу "оранжево-черных". Еще одну встречу дончане провели в качестве номинальных хозяев на нейтральном поле, одержав верх над «Динамо» в "золотом матче" со счетом 2:1.

Предыдущая игра в чемпионате состоялась в 24-м туре на «Арене Львов», когда «горняки» праздновали убедительную победу – 3:0. По мячу в каждом из таймов забил Эдуардо, еще одним голом отметился Нем. Интересно, что в сезоне – 2015/16 «Шахтер» выиграл оба матча у «Динамо» с идентичным счетом.

На ставках букмекерских контор перед нынешним матчем фаворитом считается "Шахтер", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 2,12 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из рассчета 2,32 к 1, а на победу "Динамо" - 3,15 к 1.

Матч "Шахтер" - "Динамо" начнется в Харькове в 21.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Совсем скоро начнется главный матч первой половины чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо" или просто "Класичне"!

Ранее уже стали известны стартовые составы команд.

"Шахтер" объявил свой состав первым. Обращаем внимание на отсутствие в заявке дебютанта сборной Бразилии Тайсона и присутствие оправившегося после травмы Бернарда.

В составе "Динамо" также есть неожиданности. В частности, в запасе остался Виторину Антунеш, которого заменил Евгений Макаренко. Также появился после травмы Евгений Хачериди. Кроме того, Олег Гусев заменит на фланге парагвайца Дерлиса Гонсалеса, который, как и Тайсон, выступал за свою национальную команду в южноамериканском отборе к ЧМ-2018.

Все готово к началу матча!

Судя по звуку с трибун, поддержка "Шахтера" в Харькове сегодня будет гораздо ощутимее!

Команды выходят на футбольное поле!

Матч начался!

1. "Шахтер" сразу же перевел мяч на половину поля киевлян, а потеряв мяч, начинает прессинговать соперников.

2. Андрей Пятов спасает "Шахтер" после удара. Ярмоленко и Мораес вывели на убойную позицию Буяльского, но вратарь "горняков" справился с ударом.

3. "Динамо" комбинирует преимущественно на своей половине поля, "Шахтер" малыми силами прессингует.

5. Первая неудачная атака "Шахтера" провести атаку завершилась неудачным навесом в штрафную, где не было никого из "горняков".

6. Данило Силва нарушил правила на Степаненко в центре поля.

7. Шовковский выбивал мяч из ворот на чужую половину поля, но там Гусев оказался в офсайде.

8. "Шахтер" заработал первый угловой в матче. Киевляне отбились после подачи Марлоса.

9. Фред "уронил" Мораеса. Полузащитник "Динамо" посидел на газоне, но после чего продолжил игру.

10. Прошла очень опасная атака "Шахтера". Бернард с лицевой линии сбрасывал мяч под удар Срне, но передача вышла не лучшая, а Срна сначала нанес неудобный удар головой, а потом и вовсе сыграл рукой.

11. Мораес столкнулся с Кучером в штрафной "горняков" и хотел пенальти. Но судья на просьбы киевлянина не купился.

12. "Шахтер" провел новую атаку, в которой Феррейра заработал угловой. Но подача у донетчан не получалась.

13. Потенциально опасная атака "Динамо" закончилась после неудачной передачи Буяльского на Ярмоленко к штрафной площадке "горняков".

14. Пятову пришлось снова спасать "Шахтер" и выходить за пределы своей штрафной на встречу с Мораесом. Игрока "Динамо" Пятов переиграл, но потом мяч отлетел в руку Исмаили. Пенальти не последовало.

15. "Шахтер" отвечает на этой своей атакой, которая заканчивается быстро и неудачно. Уже "Динамо" пытается установить контроль за мячом хотя бы на своей половине поля.

17. Фред то ли пробивал, то ли навешивал в штрафную киевлян, но там первым у мяча был Шовковский. Ничего опасного для номинальных гостей.

18. "Динамо" вновь комбинировало на своей половине поля и готовило свою атаку. Атака не сложилась.

19. Бернард потерял шикарную возможность забить. Он мог выйти на рандеву с Шовковским, но заигрался с мячем, а потом проиграл борьбу Данило Силве. Атака завершилась неточным ударом Виктора Коваленко.

20. Сергей Ребров отправил Николая Морозюка разминаться. Хм...

21. Первая желтая карточка в матче выдается Сергею Сидорчуку за фол в верховой борьбе против Степаненко.

22. Быстрая атака "Шахтера" вновь могла привести к голу. Срна с фланга отправил мяч точно на Бернарда, а полузащитник "горняков" бил точно в дальний угол киевлян. Но Шовковский прочитал ситуацию и взял мяч.

23. Пенальти! Срна сфолил на Макаренко.

24. ГООООООООООООООЛ! Олег Гусев реализовал пенальти, отправив Пятова в один угол, а мяч в другой!

25. "Шахтер" сразу же ринулся в новую атаку, но здесь спешка - не лучший спутник.

26. Первая замена у "Динамо". Данило Силва, ранее получивший по ногам от Бернарда, покинуд поле. Вместо него вышел Николай Морозюк.

27. "Шахтер" заработал угловой, но выжать из него голевой момент не смог.

28. После пропущенного гола "Шахтер" поселился в штрафной "Динамо". Киевляне пока инициативу в атаке не проявляют.

29. Морозюк пытался пройти по флангу на чужую половину поля, но Исмаили грамотно остановил контратаку.

30. Ярмоленко натолкнулся на ногу Фреда и немного полежал на газоне. Все в порядке с лидером "Динамо".

31. Накаляются у нас страсти потихоньку. В этот раз в центре поля игроки не разобрались, кому пробивать штрафной, и в эпизод пришлось вмешиваться арбитру.

32. "Шахтер" здорово прессингует киевлян, которые не могут перейти половину поля. Хотя они не очень-то и хотят.

33. Марлос в атаке "Шахтера" подтолкнул в спину Макаренко и потерял мяч.

35. Степаненко хотел мощным ударом с угла штрафной площадки поразить ворота "Динамо". Мимо.

36. Коваленко имел прекрасный шанс забить, но мяч прошел немного мимо левой штанги.

37. Первый угловой в матче от "Динамо" оказался неэффективным для киевлян. "Шахтер" легко перехватил мяч.

38. Мяч вновь вернулся на половину поля гостей. "Динамо" владеет сферой, "Шахтер" прессингует.

39. Фред наносил опасный удар по воротам Шовковского, но Макаренко заблокировал его.

40. Мораес прорывался к штрафной площадке "горняков" и упал. Судья решил, что без нарушения правил.

41. Жуниор Мораес на газоне. Пауза в игре.

42. Мораес, похрамывая, вернулся в игру.

43. Желтая карточку Тарасу Степаненко за фол в центре поля против своего "друга" Андрея Ярмоленко. Впрочем, похоже, лидер "Динамо" немного пририсовал нарушение.

44. Теперь Ракицкий с фолом останавливает проход Ярмоленко по флангу. Штрафной.

45. Дальний удар от Олега Гусева не достиг цели. Пятов забрал мяч.

45+1. Бернард очень опасно подавал во вратарскую "Динамо", но там на высоте оказался Домагой Вида.

45+2. Кстати, арбитр добавил к первому тайму целых три минуты.

45+3. Атака "Шахтера" завершилась падением Коваленко перед штрафной киевлян в борьбе с Сидорчуком. Арбитр молчит, стадион свистит.

Первый тайм окончен! Очень зрелищная игра, побольше бы таких!

Начался второй тайм!

46. Второй тайм немного активнее начали футболисты "Динамо". Но без опасности для ворот Пятова.

47. Морозюк заблокировал передачу Исмаили в штрафную киевлян.

48. Теперь Хачереди выбил мяч после прострела "Шахтера" с фланга.

50. Фред наносил опасный удар по воротам "Динамо" из предлов штрафной киевлян. Шовковский отбил мяч перед собой, но киевляне отбились.

51. Степаненко оказался на газоне после столкновения с Мораесом. Арбитр о чем-то долго разговаривает с футболистами обеих команд.

52. Охохо! Едва потасовка не возникла у нас после эпизода со Степаненко. Феррейра откровенно толкал в плечо Виду. К счастью, продолжения стычки не последовало.

53. Мяч после супердальнего удара Ярмоленко прошел вдалеке от ворот "Шахтера". Хотел Ярмоленко перебросить Пятова.

54. Пока мяч в центре поля трибуны запели известную песню про президента РФ. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.

55. Сидорчук пробивал издали - несильно и неточно.

56. Срна здорово подал на Бернарда от лицевой линии, но Бернард с нескольких метров не смог попасть по летящему мячу.

57. Ярмоленко заработал штрафной в борьбе с Исмаили. Но до ворот Пятова далеко.

58. Морозюк грубо сбил Факундо Феррейру в углу штрафной площадки. Странно, что без карточки, но будет очень опасный стандарт.

59. Бернард пробил выше ворот.

60. Вторая замена у "Динамо". Вместо Олега Гусева вышел Валерий Федорчук.

61. Теперь Фред получает желтую карточку за фол в центре поля на Федорчуке.

62. Комбинация Ярмоленко-Сидорчук-Мораес-Сидорчук не привела к удару, хотя выглядела интересно.

63. Желтая карточка Ракицкому за фол на Мораесе. Справедливо.

64. Марлос прорывался с фланга в штрафную "Динамо", его не без помощи рук остановил Вида. Но арбитр решил, что все в пределах правил.

65. Теперь Федорчук фолит на Срне. Капитан "Шахтера" хромает. Много фолов в матче, и как бы это не переросло в очередную потасовку.

66. Снова Срна на газоне, и снова Федорчук фолил.

67. Дарио Срна не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел Богдан Бутко.

67. Фред пробивал по воротам "Динамо", но Шовковский был на месте.

68. Последняя замена у "Динамо". Вместо Сергея Сидорчука на поле вышел Денис Гармаш.

69. Ярмоленко угрожал воротам в штрафной "горняков", но Исмаили ликвидировал опасность.

70. Тем временем, трибуны скандируют "Ме-тал-лист"!

70. Дентиньо вышел вместо Виктора Коваленко. Это вторая замена Пауло Фонсеки.

71. Фред, Исмаили и Бернард проводили опасную атаку, но вновь без удара.

72. Ярмоленко сорвал контратаку "Шахтера", сбив Бернарда. Желтая карточка футболисту "Динамо".

73. Гармаш взялся за старое и после своего фола начал кричать на лайнсмена. Арбитр успокоил полузащитника желтой карточкой.

74. После подачи "Шахтером" штрафного с фланга в сопротивлении с Ярмоленко пытался пробивать Дентиньо. Игроки донетчан считают, что футболист "Динамо" нарушал правила и требуют пенальти.

75. ГООООООООООООООООЛ! Дентиньо замкнул головой выверенну подачу с фланга в исполнении Бутко. Сработали замены от Пауло Фонсеки!

77. Теперь после пропущенного гола "Динамо" пошло вперед.

78. Сбили Гармаша, Денис на газоне.

79. Вместо Бернарда выходит на поле Веллингтон Нем.

81. Федорчук здорово подавал на Мораеса, но бразилец немного не дотянулся до мяча.

82. Судорога свела ногу Мораеса, и первую помощь партнеру оказывает Ярмоленко.

83. Тем временем, врачи по-прежнему оказывают помощь Дарио Срне.

84. Марлос заработал угловой для "Шахтера".

85. Снова падение игрока "Шахтера" в штрафной "Динамо", снова донетчане требуют пенальти, и снова арьитр неумолим.

86. Оказывается, Вида сыграл рукой в своей штрафной. Должен был быть пенальти...

86. Теперь уже Виду сбили в штрафной "Шахтера".

87. Снова желтая карточка. В этот раз Федорчуку из "Динамо".

88. Марлос отдавал опасную передачу на Феррейру в штрафну киевлян, но аргентинец к мячу не успел.

89. Желтая карточка Морозюку за фол против Веллингтона Нема.

90. Пять минут добавлено ко второму тайму.

90+1. Повреждение к Буяльского. Еще одна пауза в игре.

90+2. Ярмоленко делал подачу со штрафного, но первым к мячу успел Пятов.

90+3. Разыгрывают мяч футболисты "Шахтера" в поисках возможности для атаки...

90+4. Пока что ничего не меняется. "Шахтер" контролирует мяч на половине поля "Динамо", но не более того. Тем временем, желтую карточку получает Жуниор Мораес за фол на Фреде.

90+5. Исмаили падал в борьбе с игроком "Динамо" возле углового флажка, но арбитр решил, что в этот раз нарушения не было.

90+6. Напоследок желтые карточки Хачериди и Факундо Феррейре. Аргентинец провоцировал, а украинец толкнул соперника головой.

Вот и все, матч закончен! Очень боевая ничья 1:1.