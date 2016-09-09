Коваленко и Баланюк признаны лучшими молодыми футболистами Украины в августе

Лучшим футболистом Украины в августе 2016 года в возрастной категории U-21 признан полузащитник Шахтера Виктор Коваленко, а в категории U-19 признан нападающий Днепра Денис Баланюк. сообщается на сайте проекта "Золотой талант".

Игрок "Днепра" Баланюк, который является воспитанником одесской ДЮСШ-11 "Черноморец" стал настоящим открытием на старте сезона-2016/2017. Ему выдавал авансы еще Мирон Маркевич, говоря, что «ему всего 17 лет, но там что-то похожее на нападающего». А под началом нового тренера команды Дмитрия Михайленко, получив место в основе, он начал подтверждать прогнозы. Забил три мяча, получил приглашение в национальную сборную Украины, но до матча с Исландией в ней не остался — не выдержал конкуренции.

По итогам августа Баланюк 117 раз был упомянут в анкетах (всего их — 132), причем под первым номером — 77 раз. Это позволило ему обойти ровесника и напарника по "Днепру", а также по совместному выступлению за ДЮСШ-11 "Черноморец" — полузащитника Юрия Вакулко — на 120 баллов.

В свою очередь, в возрастной категории U-21 уроженец Херсона Коваленко не оставляет шансов конкурентам на протяжении всего года — он становился лучшим игроком месяца в марте, апреле и мае, а после старта нового сезона не сбавил оборотов. Футбольные эксперты, традиционно привлекаемые к опросам (тренеры и журналисты), упомянули Коваленко в 116-ти анкетах из 132-х, причем в 102 случаях поставили на первое место в своей тройке.

В итоге хавбек "Шахтера" и национальной сборной Украины опередил ближайшего преследователя — правого атакующего защитника "Днепра" Валерия Лучкевича — почти на 200 баллов (331 против 133). Днепрянина в анкетах упоминали 72 раза, а еще одного воспитанника запорожского "Металлурга" — левого защитника Эдуарда Соболя из луганской "Зари" — 59. В пятерку лучших игроков августа также вошли Владислав Кабаев из одесского "Черноморца" и Зураб Очигава из киевского "Динамо".

Как сообщал УНИАН, проект "Золотой талант" определяет лучшего футболиста в возрастных категориях U-19 и U-21 ежемесячно в ходе футбольного сезона.