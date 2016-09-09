Девушка-арбитр остановила футбольный матч после выкрика "Иди мой посуду"
11:02, 09 сентября 2016Футбол
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Необычный инцидент произошел в матче чемпионата Каталонии.
В судейскую бригаду матча входили две женщины и один мужчина / DIARIO AS
Футбольный матч второго каталонского дивизиона был прерван после того, как один из зрителей сделал сексисткий выкрик в адрес арбитра встречи Марты Гальего. Об этом сообщает AS.
Зритель являлся представителем клуба "УЕ Валлс", который играл с "Камбрильс Унио". Он выкрикнул судье с трибуны "Иди мой посуду", после чего Гальего остановила матч, требуя, чтобы зритель покинул пределы стадиона.
Представителю клуба пришлось подчиниться решению рефери, и через три минуты матч возобновился. Любопытно, что болельщики встретили поступок Гальего аплодисментами.
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