Девушка-арбитр остановила футбольный матч после выкрика "Иди мой посуду"

Футбольный матч второго каталонского дивизиона был прерван после того, как один из зрителей сделал сексисткий выкрик в адрес арбитра встречи Марты Гальего. Об этом сообщает AS.

Зритель являлся представителем клуба "УЕ Валлс", который играл с "Камбрильс Унио". Он выкрикнул судье с трибуны "Иди мой посуду", после чего Гальего остановила матч, требуя, чтобы зритель покинул пределы стадиона.

Представителю клуба пришлось подчиниться решению рефери, и через три минуты матч возобновился. Любопытно, что болельщики встретили поступок Гальего аплодисментами.