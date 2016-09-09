Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом в матче с "Динамо"

Букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом в игре против киевского "Динамо" в 7-м туре чемпионата Украины. Об этом свидетельствуют котировки в различных букмекерских конторах мира.

На победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентами от 2,06 до 2,25, в то время как шансы на выигрыш "Динамо" оцениваются от 3,00 до 3,52. На ничью в этой игре принимаются ставки с коэффициентами до 3,78.

Напомним, матч 7-го тура украинской Премьер-лиги между "Шахтером" и "Динамо" состоится сегодня, в 21:00, на стадионе "Металлист" в Харькове. На матче ожидается аншлаг.