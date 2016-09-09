FIFA отклонила апелляцию "Реала" и "Атлетико" о запрете заявлять новых футболистов
FIFA в четверг, 8 сентября, отклонила апелляцию испанских футбольных клубов "Реал" и "Атлетико" из Мадрида на решение FIFA о запрете заявлять новых футболистов во время двух следующих трансферных окон, которое было принято в январе 2016 года.
Запрет для клубов на заявление новых футболистов, а также штрафы - 360 тысяч швейцарских франков для "Реала" и 900 тысяч для "Атлетико" - были наложены FIFA за нарушения, которые клубы допускали во время подписания иностранных игроков, которым не исполнилось 18 лет.
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В течение рассмотрения апелляции клубы имели возможность подписывать новых игроков во время последнего трансферного окна, которое закрылось в прошлом месяце. Теперь клубы не будут иметь такого права во время трансферных окон-в январе и июле-августе 2017 года.
Впрочем, клубы еще могут обжаловать решение FIFA в Международном спортивном арбитражном суде (CAS). О намерении сделать это быстрее уже заявили в мадридском "Реале", назвав решение FIFA несправедливым и выразив уверенность в том, что CAS примет приемлемое для них решение.