FIFA отклонила апелляцию "Реала" и "Атлетико" о запрете заявлять новых футболистов

Запрет для клубов на заявление новых футболистов, а также штрафы - 360 тысяч швейцарских франков для "Реала" и 900 тысяч для "Атлетико" - были наложены FIFA за нарушения, которые клубы допускали во время подписания иностранных игроков, которым не исполнилось 18 лет.

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В течение рассмотрения апелляции клубы имели возможность подписывать новых игроков во время последнего трансферного окна, которое закрылось в прошлом месяце. Теперь клубы не будут иметь такого права во время трансферных окон-в январе и июле-августе 2017 года.

Впрочем, клубы еще могут обжаловать решение FIFA в Международном спортивном арбитражном суде (CAS). О намерении сделать это быстрее уже заявили в мадридском "Реале", назвав решение FIFA несправедливым и выразив уверенность в том, что CAS примет приемлемое для них решение.