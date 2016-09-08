На матче "Шахтер" - "Динамо" впервые за три года ожидается аншлаг

На матче 7-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" - "Динамо", который состоится в Харькове на стадионе "Металлист", ожидается аншлаг. Об этом сообщает официальный Twitter ФК "Шахтер".

За день до игры в кассах осталось около двух тысяч билетов. Всего арена вмещает 40 200 зрителей.

Читайте такжеНа матч "Шахтер" - "Динамо" продано свыше 30 тысяч билетовОтметим, что последний раз домашний матч донецкого "Шахтера" против "Динамо" в чемпионате Украины собирал аншлаг в августе 2013 года, когда "горняки" играли на "Донбасс-Арене". Позже полные трибуны на игре грандов украинского футбола были во время матчей за Суперкубок Украины - в 2014 году в Львове и в 2016 году в Одессе.

Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится завтра, 9 сентября, в Харькове. Начало игры в 21:00.