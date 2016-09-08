Юный украинец стал вратарем мадридского "Реала"
16:22, 08 сентября 2016Футбол
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Давид Фесюк надеется стать в Мадриде новым Икером Касильясом.
visnyk.lutsk.ua
11-летний Давид Фесюк из Дубно (Ровенская область) стал голкипером мадридского "Реала" (U-12), сообщает луцкое издание "Вісник".
Ранее Давид защищал ворота детского футбольного клуба "Гамшик" из города Банска Быстрица (Словакия).
Именно с этой командой мальчик поехал на европейский турнир UNIOR CUP-2016. Он стал лучшим вратарем соревнований, понравился селекционерам мадридского "Реала", после чего, получил приглашение в его состав на летний тренировочный сбор.
В августе Давид Фесюк со своим новым клубом стал победителем престижного детского турнира в Испании.
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