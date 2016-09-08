Футболистов молодежки "Металлиста" будут судить за договорные матчи

Футболисты харьковского "Металлиста" U-21 обеспечивали соперникам победу за вознаграждение в размере от 8 до 20 тысяч долларов за один матч. Об этом сообщает "Эспрессо", ссылаясь на Национальную полицию.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 354 (Подкуп работника предприятия, учреждения или организации) УК. Дело направлено в суд.

Правоохранители задокументировали несколько фактов получения игроками молодежной команды "Металлиста" неправомерной выгоды. Во досудебного расследования, в частности, установлено, что футболисты получили "гонорар" за проигрыш команде "Волынь U-21" (Луцк) во встрече, состоявшейся 6 августа 2015 года. Матч закончился со счетом - 2:6.

За "сдачу" матча футболистам грозит штраф от 8,5 до 12,75 тысяч гривен или общественные работы на срок от 180 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до трех лет. Максимально возможное наказание – лишение свободы на срок до трех лет.

"Это первый случай в Украине, когда на скамье подсудимых окажутся игроки известного футбольного клуба. Лица организаторов также установлены. Они, как и "продажные" футболисты, отвечать за "организацию" необходимого счета матчей", – отметил начальник Департамента противодействия преступности НПУ Игорь Купранец.

Напомним, по окончании сезона 2015/16 харьковский "Металлист" прекратил существование в качестве профессионального клуба.