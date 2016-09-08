Защитник "Шахтера" Шевчук пропустит центральный матч тура Премьер-лиги с "Динамо"

Опытный защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук не поможет своей команде в матче с киевским "Динамо", сообщает ua-football со ссылкой на телеканал "Футбол 1".

Паулу Фонсека решил не включать защитника в заявку на поединок, хотя тот в последнее время тренируется в общей группе "горняков".

Кроме того, португальский наставник в следующем матче решил отказаться от услуг Вячеслава Танковского, а также Андрея Борячука и Николая Матвиенко, которые совсем недавно вернулись из расположения молодежной сборной Украины.

В свою очередь, прибытие Тайсона в расположение "горняков" из сборной Бразилии ожидается только завтра.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 9 сентября в Харькове. Начало встречи в 21.00.