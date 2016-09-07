На матч "Шахтер" - "Динамо" продано свыше 30 тысяч билетов

На игру 7-го тура украинской футбольной Премьер-лиги "Шахтер" - "Динамо", которая состоится в Харькове на стадионе "Металлист" уже продано 75% билетов, сообщается в официальном Twitter ФК "Шахтер".

"Есть 30 тысяч проданных билетов на матч "Шахтер" - "Динамо" в Харькове!", - гласит сообщение.

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С учетом того, что стадион в Харькове вмещает 40 200 зрителей, а до матча остается двое суток, существует очень большая вероятность того, что матч пройдет при аншлаге.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в Харькове 9 сентября. Начало игры в 21.00