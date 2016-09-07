Три футболиста лишились права играть за соперника украинской команды - сборную Косово

Имеющие косоварские корни футболисты Гранит Джака, Джердан Шакири и Валон Берами не смогут выступать за национальную сборную Косово, сообщается в релизе Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

В своем заявлении ФИФА постановила, что любой игрок, который появился на поле в официальном матче после 13 мая (дата признания Косово), не имеет права менять национальную сборную. Все три игрока принимали участие в Евро-2016 в составе сборной Швейцарии. Турнир проходил с 10 июня по 10 июля.

После того, как ФИФА приняла Косово в свои ряды, федерации футбола этой страны была дана возможность склонить под свои знамена шестерых футболистов с опытом выступления за другие страны, но имеющих корни Косово.

Этим правом воспользовались Валон Бериша, Самир Уйкани, Херолинд Шала, Албан Меха, Амир Ррахмани, Милот Рашица, которые в указанный период не выступали за свои прежние сборные.

Сборная Косово — соперник Украины в отборе на чемпионат мира-2018. Первый матч между этими командами пройдет 9 октября. На данный момент у обеих команд по 1 очку в турнирной таблице. Сборная Косово сыграла вничью с командой Финляндии (1:1), а команда Украины с таким же счетом завершила матч против Исландии.