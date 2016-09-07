Испанская "Малага" презентовала своего голкипера Дениса Бойко
18:39, 07 сентября 2016Футбол
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Украинец будет выступать в испанском клубе под 13-м номером.
Бойко официально стал игроком "Малаги" / malagacf.com
Испанская "Малага" провела презентацию украинского вратаря Дениса Бойко, который несколько дней назад перешел в клуб Ла Лиги из турецкого "Бешикташа". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
"Я очень рад быть частью этой команды, быть в этом городе и в этом клубе. Постараюсь дать клубу все самое лучшее, что я могу", - сказал Бойко.
"Ла Лига является лучшим чемпионатом в мире. Ранее я смотрел матчи чемпионата Испании и думал, что возможно когда-нибудь окажусь здесь. Теперь моя мечта сбылась. Надеюсь, смогу много лет играть за "Малагу", - добавил он.
Напомним, Бойко перешел в "Малагу" из "Бешикташа" в аренду на один сезон. Голкипер уже провел первую тренировку с новой командой.
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