Испанская "Малага" презентовала своего голкипера Дениса Бойко

Испанская "Малага" провела презентацию украинского вратаря Дениса Бойко, который несколько дней назад перешел в клуб Ла Лиги из турецкого "Бешикташа". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Я очень рад быть частью этой команды, быть в этом городе и в этом клубе. Постараюсь дать клубу все самое лучшее, что я могу", - сказал Бойко.

"Ла Лига является лучшим чемпионатом в мире. Ранее я смотрел матчи чемпионата Испании и думал, что возможно когда-нибудь окажусь здесь. Теперь моя мечта сбылась. Надеюсь, смогу много лет играть за "Малагу", - добавил он.

Напомним, Бойко перешел в "Малагу" из "Бешикташа" в аренду на один сезон. Голкипер уже провел первую тренировку с новой командой.