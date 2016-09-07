В сборной Украины опровергли фейк российских СМИ о возможном бойкоте ЧМ-2018 в РФ

Информация о том, что сборная Украины намерена бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России, не соответствует действительности. Об сообщает ТАСС, ссылаясь на слова пресс-атташе украинской команды Александра Гливинского.

"Не думаю, что это имеет место. Думаю, что эта информация - выдумка. Мы выступаем в отборочном раунде, и перед командой стоит задача занять первое место в группе и выйти в финальную стадию чемпионата мира. Другой задачи нет", - сказал Гливинский.

Ранее российские СМИ писали, что власти Украины и Федерация футбола Украины (ФФУ) обсуждают возможность добровольного отказа от участия в ЧМ-2018.

Напомним, сборная Украины сыграла вничью с Исландией в первом матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года