Шевченко: "Должно быть время, чтобы футболисты общались, а не сидели в телефонах" (видео)

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью ТСН выразил удовлетворение результатом матча против сборной Исландии, а также поддержал Евгения Коноплянку, который не реализовал пенальти в этой встрече.

"Это было мое решение назначить пенальтистом Коноплянку. Но я не знаю ни одного игрока, который бы реализовал все пенальти. Расстраиваться не надо, надо работать, концентрироваться", - считает Шевченко.

Он также рассказал о том, что запретил игрокам пользоваться телефонами на тренировках, тактических занятиях и во время совместного приема еды. По словам тренера, это нужно для того, чтобы игроки больше общались друг с другом, а в команде образовывался правильный микроклимат.

Наставник также ответил на ряд нефутбольных вопросов - в частности, о собственном стиле, о своем скором 40-летии и способах для отдыха от футбола.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины сыграла вничью с Исландией в первом матче Андрея Шевченко как главного тренера национальной команды.