Футболист Милевский после переезда в Россию: "Не понимаю, причем политика к спорту"

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский ответил на критику, которая обрушилась на него после перехода в российский клуб "Тосно". Слова футболиста приводит football.ua.

"Скажу так: я никогда не интересовался политикой, у меня нет ни одного знакомого из этой сферы. Не понимаю, причем политика к спорту. А критика в мой адрес никогда не закончится в этой жизни. Я привык к тому, что меня всю жизнь критикуют. Не обращаю на это внимания", - сказал Милевский.

Он также добавил, что был бы не против выступать в Украине, но предложений из клубов Премьер-лиги не получал.

"Если бы было хорошее предложение из Украины, я бы обязательно его рассматривал, поверьте мне. Но, видимо, никто больше не хочет видеть Милевского в своих рядах. А в какие-то коллективы Первой или Второй лиги ехать совершенно не интересно", - добавил игрок.

Как сообщал УНИАН, несколько дней Артем Милевский подписал контракт с российским клубом второго дивизиона "Тосно" (Ленинградская область), главным тренером которого является другой экс-игрок сборной Украины Дмитрий Парфенов.