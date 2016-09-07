Марлос: "Пока не имею право на украинский паспорт, чтобы играть за сборную"

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос пока что не имеет права на получение украинского паспорта для выступлений за сборную Украины. Об этом он сказал в комментарии сайту footboom.com.

"Мое будущее в сборной Украины? Да, разговоры ведутся, но я еще не прожил в Украине необходимое время, поэтому не имею право менять паспорт. Но я думаю над этим предложением", – сказал Марлос.

Он также отметил дебют своего партнера по команде Тайсона за сборную Бразилии.

"Очень рад за Тайсона, который дебютировал в сборной Бразилии. Мы шесть лет вместе играем, он хороший мой друг. Я его поздравил. Замечу, что за время, проведенное в Украине, он вырос не только как футболист, но и как человек", - считает Марлос.

Напомним, ранее в Федерации футбола Украины говорили о возможной натурализации футболистов "Шахтера" Тайсона и Марлоса для выступлений за сборную Украины. Тайсон прошедшей ночью дебютировал за сборную Бразилии и уже не сможет выступать за украинскую национальную команду.

Также добавим, что 28-летний Марлос выступает за украинские клубы с января 2012 года. Ранее он играл за харьковский "Металлист", а с 2014-го - за донецкий "Шахтер".