Полузащитник Фред накануне матча с "Динамо": " "Шахтеру" нужно придерживаться того же стиля, который мы показывали в последних матчах"

Фред призвал не вспоминать проигранный горняками матч за Суперкубок Украины, а также рассказал о своих партнерах по команде и важности футбольной атмосферы в Харькове, где состоится матч с "Динамо", сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

"Думаю, что "Шахтеру" нужно придерживаться того же стиля, который мы показывали в последних матчах. Шесть туров чемпионата – шесть побед. Мы хорошо себя проявляем. Считаю, сейчас не нужно вспоминать нашу встречу в Суперкубке (проигрыш "Динамо" в серии пенальти - ред.). Настраиваемся на предстоящую игру с новыми силами и большой мотивацией", - отметил Фред.

На вопрос о том, кого он может назвать ключевым игроком "Динамо" (тренер киевлян Сергей Ребров накануне назвал Фреда ключевым игроком "горняков"), бразилец ответил: "Конечно, мне приятно получить о себе такой комментарий. Но лично я не могу выбирать ключевого футболиста соперника. Нам нужно больше думать о своей команде и собственной игре. Самое важное сейчас – победить "Динамо", чтобы оторваться еще на три очка. А главная цель – выиграть чемпионат Украины".

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Говоря о партнере по команде и соотечественнике Бернарде, Фред отметил: "У него все хорошо. Он достаточно быстро восстановился. Думаю, он полностью готов к следующему матчу. Для "Шахтера" еще один сильный игрок – это плюс. Вместе, будучи сплоченными, мы сможем добиваться больших побед".

А говоря про атмосферу вокругг предстоящего матча Фред заметил: "Для всех нас очень важно, когда собирается полный стадион и поддерживает нас. Это всегда очень приятно. На матче в Харькове будет отличная атмосфера. За "Шахтер" будут болеть, и тогда мы сможем сделать еще больше".

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в Харькове 9 сентября. Начало игры в 21.00.