Ярмоленко: "Когда поступило предложение от "Эвертона", президент клуба не пошел мне на уступки"

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко прокомментировал ситуацию с несостоявшимся уходом из столичного клуба в "Эвертон", вспомнив об обещании президента клуба Игоря Суркиса, которое тот так и не выполнил, сообщает "Футбол24".

"Действительно, я хочу уйти из чемпионата Украины. Я не первый год об этом заявляю. Это знают все: и руководство, и главный тренер, что я хочу уйти. И поступило предложение от "Эвертона". Я разговаривал с президентом клуба, но он не пошел мне на уступки. Хотя я считаю, что заслуживаю того, чтобы мне пошли на уступки и помогли осуществить мечту попробовать себя в другом, более сильном чемпионате. Потому что когда у меня заканчивался контракт, я считаю, что со своей стороны сделал всё красиво по отношению к клубу. Я не мог уйти бесплатно, чтобы мой клуб не получил за меня компенсацию. Потому что без "Динамо" я был бы никем, и никто бы не узнал такого футболиста Ярмоленко", - отметил футболист.

"Президент клуба пообещал мне, что если будет предложение, то меня отпустят. Но так не произошло. Конечно, есть какая-то обида, но ничего страшного, я подписал контракт, я это понимаю и буду работать как профессионал. Я не буду ходить и жаловаться, а намерен работать и продолжать совершенствовать свою игру", - добавил игрок.

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Также он опроверг слова Суркиса о том, что предложение поступило за час с небольшим до закрытия трансферного окна: "Предложение поступило за 7 часов, а переговоры велись довольно длительный срок. Я знаю, что они разговаривали с президентом клуба довольно длительный период времени, а о чем они разговаривали – я этого уже не знаю, потому что это не в моей компетенции".

"Да, я тоже понимаю президента. Но мы продали Драговича, и на его место мы же никого не купили. Повторюсь, я не держу ни на кого зла. Это футбол, это бизнес, и здесь каждый приветствует только свои интересы. Я понимал, на что иду. Я могу объяснить, почему подписал с "Динамо" такой долгосрочный контракт. Мне тоже не 18 или 19 лет, в футболе всякое бывает, бывают травмы, и этим контрактом я где-то обезопасил свое будущее. Но снова-таки, я не хочу просто сидеть и получать деньги, мне это неинтересно. Да, я хочу попробовать себя в другом чемпионате, и если это получится – буду очень рад. Если это не получится, я буду добросовестно выполнять свой контракт. Главный тренер, мои партнеры могут подтвердить, что я никогда не пропускал тренировок, не выхожу и не балуюсь на тренировках, всегда добросовестно отношусь к своим обязанностям. Так должен поступать любой нормальный футболист, который уважает себя и ту команду, в которой он играет", - подытожил Ярмоленко.

Как сообщал УНИАН, 31 августа закрылось трансферное окно в европейских футбольных чемпионатах. В следующий раз игроки смогут перейти из клуба в клуб не ранее декабря 2016-го года. Исключение составляют свободные агенты (игроки без клуба), которые могут подписывать контракты в любое время.