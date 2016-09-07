Тайсон дебютировал за сборную Бразилии и уже не сможет сыграть за Украину

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон этой ночью дебютировал в официальном матча за сборную Бразилии, сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA).

Игрок вышел на поле на 85-й минуте матча 8-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 против команды Колумбии (2:1), заменив Габриэла Жезуса.

Таким образом, бразилец оказался заигран за сборную Бразилии и не сможет выступать за Украину.

В августе Тайсон получил предложение от ФФУ сменить гражданство и выступать за национальную сборную Украины, однако вскоре после этого новый главный тренер бразильцев Тите внес его в список на матчи против Эквадора и Колумбии. Если в матче против Эквадора игрок так и не вышел на поле, то сегодня дебютировал в ссотаве своей национальной сборной.

Тайсон выступает за "Шахтер" с января 2013 года. Он перешел в донецкий клуб из другого украинского коллектива - харьковского "Металлиста".

Сборная Бразилии одержала вторую победу подряд и поднялась на 2-е место в турнирной таблице южноамериканской зоны отборочного турнира.