Шевченко: "Капитан сборной будет выбираться на каждый матч отдельно"

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что в команде есть два-три кандидата на роль капитана и он будет избираться перед каждой игрой отдельно, сообщает Футбол24.

В частности, Шевченко отметил: "У нас 2-3 человека, которые неоднократно выходили в роли капитана – это Пятов, Кучер, а также Ротань. Кто из них будет играть в составе, любой из них может надеть капитанскую повязку. Это лидеры. Игроки не просто возрастные, а которые уже давно в этой команде, очень хорошо знают коллектив".

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А комментируя тот факт, что в команде вообще мало ветеранов (кроме упомянутой троицы), тренер отметил: "Меня интересует, как игроки будут выглядеть и в каких клубах они играют. Сегодня проблема с возрастом для меня не стоит. Поэтому если игрок находится в хорошей форме, он играет в сильном чемпионате, я прежде всего буду смотреть на его состояние. На то, как он играет в своем клубе. Если он выглядит хорошо, играет в хорошем чемпионате за хорошую команду, показывает хороший футбол, возраста для меня не существует".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины сыграла вничью в первом матче отбора ЧМ-2018 против Исландии со счетом 1:1. Следующие матчи отбора украинцы проведут в октябре - против сборных Турции и Косово.