Отбор ЧМ-2018. Португалия проиграла Швейцарии, Франция потеряла очки в Беларуси

Сегодня прошли очередные матчи 1-го тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2018 года в зоне УЕФА. Команды играли в группах A, B, G и H.

Группа А:

Беларусь - Франция (0:0)

Болгария - Люксембург - 4:3 (1:0)

Голы: Рангелов (16), Марселиньо (65), Попов (79), Тонев (90) - Джоаким (60, 62), Бонерт (90).

Швеция - Нидерланды - 1:1 (1:0)

Голы: Берг (43) - Снейдер (67).

Группа B:

Андорра - Латвия - 0:1 (0:0)

Гол: Сабала (48).

Фареры - Венгрия - 0:0 (0:0)

Швейцария - Португалия - 2:0 (2:0)

Голы: Эмболо (24), Мехмеди (30).

Группа G:

Албания - Швейцария - 2:1 (1:0), доигровка

Голы: Садику (10), Балаж (89) - Алиоски (51).

Группа H:

Босния и Герцеговина - Эстония - 5:0 (2:0)

Голы: Спахич (7, 90), Медунжанин (71), Ибишевич (83).

Гибралтар - Греция - 1:4 (1:4)

Голы: Уокер (26) - Митроглу (10, 32), Фортунис (45), Торосидис (45).