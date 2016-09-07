Отбор ЧМ-2018. Португалия проиграла Швейцарии, Франция потеряла очки в Беларуси
В Европе завершился первый тур отборочного турнира к чемпионата мира 2018 года.
Сегодня прошли очередные матчи 1-го тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2018 года в зоне УЕФА. Команды играли в группах A, B, G и H.
Группа А:
Беларусь - Франция (0:0)
Болгария - Люксембург - 4:3 (1:0)
Голы: Рангелов (16), Марселиньо (65), Попов (79), Тонев (90) - Джоаким (60, 62), Бонерт (90).
Швеция - Нидерланды - 1:1 (1:0)
Голы: Берг (43) - Снейдер (67).
Группа B:
Андорра - Латвия - 0:1 (0:0)
Гол: Сабала (48).
Фареры - Венгрия - 0:0 (0:0)
Швейцария - Португалия - 2:0 (2:0)
Голы: Эмболо (24), Мехмеди (30).
Группа G:
Албания - Швейцария - 2:1 (1:0), доигровка
Голы: Садику (10), Балаж (89) - Алиоски (51).
Группа H:
Босния и Герцеговина - Эстония - 5:0 (2:0)
Голы: Спахич (7, 90), Медунжанин (71), Ибишевич (83).
Гибралтар - Греция - 1:4 (1:4)
Голы: Уокер (26) - Митроглу (10, 32), Фортунис (45), Торосидис (45).