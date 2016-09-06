Молодежная сборная Украины выиграла у Шотландии в рамках отбора Евро-2017

На столичном стадионе "Оболонь" завершился матч отборочного турнира чемпионата Европы-2017 по футболу среди молодежных команд (возраст игроков - до 21 года), в котором сборная Украины обыграла команду Шотландии с крупным счетом 4:0.

Украинцы, которые потеряли шансы на попадание в финальный турнир еще весной, уже во втором матче подряд играют раскованно и неприужденно. В результате, команда добыла вторую победу подряд. Несколько дней назад украинцы со счетом 1:0 обыграли лидера Группы 3 команду Франции.

Счет был открыт в середине первого тайма, когда на 26-й минуте точный удар нанес игрок днепропетровского "Днепра" Андрей Близниченко.

А во второй половине игры дубль удался Артему Беседину из киевского "Динамо", который забил голы в течение 8 минут - на 69-й и 77-й.

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Наконец, уже в добавленное арбитром время, на 90+4 минуте Андрей Борячук из донецкого "Шахтера" реализовал пенальти, забив четвертый гол в ворота команды Шотландии.

Таким образом, сборная Украины набрала 10 очков в 8 матчах и обошла в борьбе за 4-5 места в турнирной таблице Шотландию (8).

Украинцам в нынешнем отборочном цикле осталось провести две игры - против аутсайдера Северной Ирландии (6 октября в Киеве) и против борящейся за 1-3 места и путевку в финал Евро-2017 Исландии (11 октября в Гриндавике).