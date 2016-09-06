Рождение новой сборной

В понедельник сборная Украины по футболу провела свой первый матч под руководством Андрея Шевченко. Впечатление от него неоднозначное - с одной стороны, мы чуть не выиграли эту игру, с другой, с легкостью могли и проиграть. Как это часто бывает в футболе, победа и поражение ходят очень близко друг от друга.

Тем не менее, можно смело констатировать, что мы стали свидетелями рождения новой сборной. Сборной, которая больше не хочет жить по-старому. Сборной с новым менталитетом. И двигателем этих изменений, безусловно, стал Андрей Шевченко.

Для начала Шевченко удивил стартовым составом. Пока все гадали, кого – Бутко или Соболя – он поставит на левый фланг обороны, Шевченко выпустил в старте обоих: Бутко – справа, а Соболя – слева. А вот, например, Федецкий, чье место в стартовом составе вроде бы не вызывало сомнений, оказался в запасе и на поле так и не появился.

Еще один сюрприз – одновременное присутствие на поле Зинченко и Коваленко. Они играют на одной позиции и конкурируют друг с другом за место в старте. Но Шевченко нашел место обоим: Зинченко сыграл на своей позиции в центре поля, а Коваленко был выдвинут вперед и сыграл на месте форварда. Можно сказать, что Коваленко был в этом матче так называемой «ложной девяткой». Такую модель Йоахим Лев часто использует в сборной Германии, выдвигая вперед то Гетце, то Мюллера. И пускай у Коваленко на непривычной позиции не все получалось, он старался изо всех сил.

В любом случае, это тренерский ход. Пускай рискованный и экспериментальный, но ничего подобного при предыдущем тренере в сборной мы не наблюдали.

По ходу матча было еще одно смелое решение от Шевченко. Он поменял центрального полузащитника Сидорчука на форварда Зозулю. Да, одновременно Коваленко опустился в середину поля, и структурно вроде бы ничего не изменилось. Но кто скажет, когда в последний раз в нашей сборной меняли полузащитника на форварда? А кто вспомнит, когда в последний раз в стартовом составе выходили сразу два игрока, которым нет и двадцати?..

В любом случае, это тренерский ход. Пускай рискованный и экспериментальный, но ничего подобного при предыдущем тренере в сборной мы не наблюдали

Шевченко не боялся проиграть этот матч, но, очевидно, очень хотел выиграть. И это желание передавалось его подопечным. Во втором тайме Украина постепенно нагнетала давление, а исландцы постепенно прижимались к своим воротам. И прижимались они явно не по своей воле. Пенальти стал вполне логичным продолжением того, что происходило на поле. Но самое главное заключается в том, что Украина заработала этот пенальти теми же средствами, которыми и пыталась действовать на протяжении всего игрового времени. Шевченко просил подопечных держать мяч, комбинировать с помощью коротких и средних передач, не сбиваться на бесперспективные навесы, и команда это делала. Или пыталась делать. Это было четко видно при розыгрыше угловых. Пенальти не свалился к нам из ниоткуда. Его команда заработала. Заработала именно той игрой, в которую просил играть главный тренер. А то, что не забили, такое в футболе бывает.

Да, выводы по одной игре могут оказаться поспешными. Но почему-то кажется, что Шевченко уже не свернет с избранного пути. Есть надежда, что наша сборная больше не будет мучить себя и болельщиков. Не будет держаться за 0:0. Не будет отбивать мяч, куда попало.

Впереди у Шевченко очень много работы. Есть ряд проблем, очень несыгранной выглядела оборона, по-прежнему не впечатляют звездные фланги «имени» Ярмоленко и Коноплянки, настоящая беда с форвардами. Но для одного матча мы и так получили немало. Возможно, получили даже то, на что не надеялись.

С почином, Андрей Николаевич!

Кирилл Стадниченко